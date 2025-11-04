佐渡市で3日夜、酒気を帯びた状態で自転車を運転したとして、47歳の男が現行犯逮捕されました。逮捕されたのは佐渡市に住む無職の男（47）です。警察によりますと男は3日午後10時半前、佐渡市河原田本町で自転車を運転していましたが、警戒活動中の警察官が男の様子を不審に思い職務質問した際、その場で実施したアルコール検査で基準値を超えるアルコールが検出されたことから、現行犯逮捕されました。警察の調べに対