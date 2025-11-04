スウェーデン1部リーグ・アルスヴェンスカン第29節でIFKヴァルナモとミャルビーAIFが対戦。0-5とミャルビーが勝利を収めた。MFエリオット・ストラウドがハットトリックを達成したほか、2ゴールを叩き込んで圧勝。すでにリーグ制覇を達成しているミャルビーだったが、勝ち点を「72」とした。これでミャルビーは、同リーグ初の勝ち点70を超えたチームとなった。これまでの記録はAIKソルナとマルメFFが達成した「67」であり、この記録