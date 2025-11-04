就寝中の知人女性の家に侵入したとして、岡山市中区の会社員の男（25）がきょう（4日）逮捕されました。 警察によりますと、男は10月14日午前2時半ごろ、岡山県南部の20代女性の家に侵入した疑いです。就寝中の女性が目を覚ましたため、男は逃走したということです。警察が動機などを詳しく調べています。