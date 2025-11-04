星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は12月1日〜25日の期間、「稲穂クリスマス」を開催する。稲穂の黄金色が輝くイルミネーション施設で育てた「稲穂」をテーマに、黄金色のイルミネーションが輝く稲穂クリスマスを今年も開催する。施設内の「POKO POKO広場」には、稲穂をモチーフにしたイルミネーションツリーが登場 。温かい野菜のスープや、施設内で収穫した稲穂を使ったクリスマスリース作りが体験できる