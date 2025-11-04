サンダーランドに所属するスイス代表MFグラニト・ジャカが、エヴァートン戦でゴールを決め、試合を引き分けに持ち込んだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』が同選手のコメントを伝えている。3日にプレミアリーグ第10節が行われ、サンダーランドはホームでエヴァートンと対戦した。試合は、エヴァートンが12分にイリマン・エンディアイエの得点で先制。しかし後半開始すぐの46分、エンツォ・レ・フィーのバックパスを受けた