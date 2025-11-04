ブラジルサッカー連盟（CBF）は3日、今月の国際親善試合に臨む同国代表メンバーを発表した。FIFAワールドカップ26南米予選で苦戦を強いられたものの、5月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督のもとで23大会連続23回目の本大会出場を決めたブラジル代表。アジアに遠征した先月は韓国代表を5−0で粉砕したものの、日本代表には2点リードから大逆転を許し、14回目の対戦で歴史的初白星を献上した。今月はともにFIFAワールドカ