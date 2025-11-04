最後の航海に出る巡視船「そうや」を見送る地元の人たち＝4日午前、北海道釧路市現役最古の巡視船で釧路海上保安部所属の「そうや」（3100トン）が4日、拠点の釧路港から最後の航海に出た。老朽化のため12日に引退する予定で、北九州市の解体施設へ向かう。47年間の任務による航行距離は約191万キロ、地球48周に相当する。そうやは、南極観測船や巡視船として役目を終えた「宗谷」の後継として1978年に就役。砕氷能力を持ち、