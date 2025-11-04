「歯医者さん、苦手なんだよね」。そう話す人は、決まってこう続けます。「だって、歯医者は痛くなってから行くところだから」。多くの人が、歯医者についてこう考えているようです。しかし今、日本の歯科医療界は転換期を迎えています。パラダイムシフトの結果、特に健康意識の高い人や富裕層と呼ばれる人たちにとって、その考えは過去のものになっています。彼らは痛くない時に歯科医院でお金をかけています。なぜでしょうか?富