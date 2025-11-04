日本発のグローバルグループ&TEAMが、10月28日にリリースした&TEAM KR 1st Mini Album『Back to Life』の収録曲『Lunatic』のオフィシャルミュージックビデオをサプライズ公開した。《写真》「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOTなお、本作のタイトル曲『Back to Life』のオフィシャルミュージックビデオの総再生回数は自身初の3000万回を達成し、止まらぬ勢いを見せ続けている。&TEAMは、“Japan to Global”を実現す