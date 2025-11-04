小泉成器株式会社は４日、新商品「Salon Sense」の全国家電量販店での発売開始にあたり、新ビジュアルと４本のショート動画を公開した。イメージキャラクターには「KOIZUMI BEAUTY」アンバサダーを務める菊池風磨を起用。「Salon Sense」を使って、どんな時でも自分らしく、自由に“ときめく髪”を楽しむ菊池さんの個性あふれる４スタイル動画は必見。「Salon Sense」シリーズは、速乾とツヤ感を両立するドライヤー、ダメージヘア