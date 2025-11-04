核家族化や共働き世帯の増加、そして高騰する不動産価格などを背景に、「二世帯住宅」が再び注目されています。かつての完全分離型ではなく、LDKなどを共有しつつプライバシーも確保する、緩やかな同居スタイルが人気のようです。昭和の時代とは異なり、親世帯と子世帯が対等な立場で、互いのメリットを享受し合おうという意識が強まっているようです。しかし、その理想とは裏腹に、二世帯同居が家族関係を修復不可能なまでに破壊