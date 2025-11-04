トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米CNNテレビは3日、トランプ大統領の支持率が37％で1月の2期目就任後最低を記録したとの世論調査結果を発表した。不支持率は63％で、1期目と2期目を通じて最高となった。政権に対する審判となる来年の中間選挙まで3日で1年となる中、上下両院での与党共和党の多数派維持へ不安を残す結果となった。CNNによると、米国の状況が悪くなっていると答えた人は68％で、経済が悪