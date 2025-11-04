中国人民銀行は国務院の承認を得て、韓国銀行との2国間通貨スワップ協定を更新しました。スワップ枠は4000億元/70兆ウォン（約8兆6600億円）で、期間は5年となり、双方の合意に基づき延長可能です。今回の協定更新により、両国間の通貨金融協力をさらに深め、貿易の円滑化を促進し、金融市場の安定維持に寄与することが期待されています。（提供/CRI）