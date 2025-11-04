2日夜、大館市の民家敷地内でニワトリが食べられる被害がありました。クマによる食害とみられています。大館警察署の調べによりますと、2日午後9時50分ごろ、40代の男性が大館市雪沢字赤沢の自宅敷地内で出荷用のゲージに入れていたニワトリ2羽が食べられているのを見つけました。ゲージが壊されていて、男性は体長約1メートルのクマ1頭を目撃しています。ゲージにはニワトリ7羽が入っていたということで