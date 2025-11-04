阪神・藤川球児監督（45）が4日、高知県安芸市の秋季キャンプに合流。さっそくサブグラウンドで投手陣のキャッチボールなどをチェックした。今月2日に「25年につくったチームを壊して、26年にいく」と選手たちに強いメッセージを送っていた指揮官。現有戦力の底上げを図るため、日本シリーズ終了から休む間もなく秋季キャンプに向かい、選手の動きに目を凝らした。