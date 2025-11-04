アフガニスタン北部で起きたマグニチュード6.3の地震で、これまでに少なくとも20人が死亡し、640人以上が負傷しました。【映像】M6.3後のアフガニスタンの様子3日未明、アフガニスタン北部の都市マザリシャリフ近郊を震源とする地震が発生しました。アメリカ地質調査所によりますと、地震の規模を示すマグニチュードは6.3、震源の深さは28kmです。AP通信は当局者の情報として、これまでに少なくとも20人が死亡し、640人以上