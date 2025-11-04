ボリューム満点の豚ロースを、人気のみそだれで。黄金比率で作れば、からめるだけで味が決まり、豚肉とキャベツのおいしさが引き立ちます。超簡単なのに絶賛まちがいなし！冷めてもおいしいから、お弁当のおかずにもぴったりです。『豚肉のみそ焼き』のレシピ材料（2人分）豚ロース肉（とんカツ用）……2枚（約240g） キャベツの葉……3枚（約150g） 小麦粉……大さじ1 〈みそだれ〉砂糖……大さじ1 みそ……大さじ2 酒……