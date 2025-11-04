カンテレ（関西テレビ）は４日、朝のバラエティー番組「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分）の番組オリジナルソング「百人力」が完成し、同日からミュージックビデオ（ＭＶ）と歌詞を公開すると発表した。番組ＭＣの円広志が作詞・作曲を手掛け、歌唱には歌謡界のプリンス・辰巳ゆうとを抜てき。この日からミニ番組「よ〜いドン！Ｐｌｕｓ」（月曜・前１１時１５分、火〜金曜・前１１時１９分）の番組エンディングテーマ