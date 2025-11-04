トースターや電気ケトルなど、スタイリッシュなデザインと機能性で人気の「BALMUDA（バルミューダ）」。10月23日から加湿器の新モデルが登場したとのことで、発表会に招待されて行ってきました！こちらが新モデル「Rain」。大きめの観葉植物の鉢くらいの存在感で、ゆったりとしたフォルムの天井部分にディスプレイがついています。なんとこの画面に、直接水をそそげます……！タンクを取り外す手間がないのがうれしい。しかも水