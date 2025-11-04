クマ4日午前3時半ごろ、秋田市下新城岩城上向の民家敷地内で、新聞配達中の男性（77）が民家脇のやぶから出てきたクマ1頭（体長約1メートル）に襲われ、右目付近や右手をけがした。命に別条はない。秋田臨港署によると、男性が防御姿勢を取ると、クマはその場からいなくなった。男性から連絡を受けた販売所の同僚が110番した。