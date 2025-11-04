3日朝、八郎潟町でニワトリが食べられているのが見つかりました。クマによる食害とみられています。五城目警察署の調べによりますと、3日午前6時50分ごろ、70代の男性が八郎潟町浦大町字塞ノ神のニワトリ小屋を見たところ、ニワトリ5羽が食い荒らされているのを見つけました。近くにはクマのものとみられる体毛が見つかっています。男性が2日午後5時ごろに小屋を確認した際は異常がなかったということです。近くの建物までは約20メ