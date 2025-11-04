レアル・マドリーは3日、FWフランコ・マスタントゥオーノが検査の結果、恥骨炎と診断されたことを報告した。今後の回復状況を見守ることになると伝えている。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で36チーム中5位につけるレアルは、4日にアンフィールドで行われる第4節で10位リバプールと対戦。今回のメディカルレポート後に遠征メンバーが発表され、マスタントゥオーノは招集外となった。アルゼンチン代表の18歳は今夏にリバー