Snow Manの阿部亮平が11月3日、フジテレビ系『ぽかぽか』に出演。番組公式キャラクター「まんぷく昼太郎」との2ショットを自身のInstagramのストーリーズで公開し、話題を呼んでいる。 【画像】落ち着いたジャケット姿で笑顔を見せる阿部亮平／自撮りしている貴重な姿 ■阿部亮平、“まんぷく昼太郎”と笑顔の2ショット 阿部は「横になっちゃった」とコメントを添え、満面の笑顔で「まんぷく昼太郎」と並ぶ自