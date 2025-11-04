【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菊池風磨が出演する、小泉成器“Salon Sense”の新ビジュアルと動画が公開された。 ■菊池風磨が自分らしく、自由に“ときめく髪”を楽しむ4本の動画 ショート動画『いつもの今日に、ときめく髪を。』は、菊池風磨がSalon Senseを使って、どんなときでも自分らしく、自由に“ときめく髪”を楽しむ「デキるセンター分け」篇「キマる茶髪」篇「アガる赤髪」篇「ととのう銀髪