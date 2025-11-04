TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が、Instagramを更新。普段はあまり見せない、アニマル柄のコーディネートが話題を集めている。 【写真】豹柄の半袖ニットを着たTWICEミナ【動画】女神のよう！ベージュカラーのドレス＆白いパンツルックのミナのムービー ■アニマル柄を上品に着こなすTWICEミナ ミナが着用しているのは、ブランドアンバサダーを務めるFENDI（フェンディ）のコ