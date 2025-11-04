国際卓球連盟（ITTF）は4日、2025年第45週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には7選手 女子シングルスでは「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」でベスト8入りした張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。同大会で初戦敗退した伊藤美誠（スターツ）が9位、8強入りした橋本帆乃香（デンソーポラリス）が10位をキープし、3選手がトップ10に名を連ねている。13位には同大会で中国