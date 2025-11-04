「それ借金のかたに俺を売ったってこと？」身勝手な仕事の進め方をする蔦重（横浜流星）に、忸怩たる思いを抱いていた歌麿（染谷将太）が思わず放った言葉。デリカシーのない蔦重に対し、「それを歌麿に頼んではいけないよ！」と心の中で突っ込んだ人も多かったのでは。大河べらぼう第42回の副題は『招かれざる客』。1年間、視聴者を感動させたり、逆にハラハラさせたりしてきたこのドラマも、終わりが近づき、徐々に不穏な空気