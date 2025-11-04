「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）バスの上から市民の大歓声に応えるドジャースの大谷翔平投手と山本由伸投手を、大谷の妻・真美子さんが背後からスマホで撮影する場面があった。選手を乗せたバスが角を曲がる際に、大谷が指さす方向を見つめる山本が隣で笑みを浮かべ、その後方から真美子さんがパシャリ。青と白の紙吹雪が舞う中で、沿道を埋めつくしたファンから熱烈な祝福を受ける２人の様子を撮影したよ