宇野昌磨アイスショー『Ice Brave2』京都公演・現地レポート後編『Ice Brave2』京都公演でアイスダンスを披露した宇野昌磨と本田真凜Photo: Toru Yaguchi ©Ice Brave Executive Committee All rights reserved.【本田真凜とのアイスダンスはレベルアップ】「ポーズをお願いします！」「目線をこちらに！」取材エリアに集ったカメラマンたちからのリクエストに、看板を背にした彼は文句も言わずに従った。「OKポーズよりも