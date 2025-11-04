高木豊のドラフト総括パ・リーグ前編（セ・リーグ編：高木豊がセ・リーグのドラフトを３段階で採点創価大の立石正広を引き当てた阪神などをどう評価した？｜「阪神・DeNA・巨人」編＞＞）高木豊氏によるドラフト総括のパ・リーグ編。ソフトバンクは佐々木麟太郎（内野手／スタンフォード大）を１位で指名し、２球団競合の末に交渉権を獲得。同じく２球団競合となった高校生No.1右腕・石垣元気（投手／健大高崎高）はロッテ