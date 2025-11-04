宇野昌磨アイスショー『Ice Brave2』京都公演・現地レポート中編全８人のスケーターで観客を魅了した、宇野昌磨アイスショー『Ice Brave2』Photo: Toru Yaguchi ©Ice Brave Executive Committee All rights reserved.【観客の立場になった細やかな演出】公演後に取材エリアにやってきた彼は疲れきっているはずだが、表情は明るく充実感に満ちていた。「毎日、ステファン（・ランビエール）にLINEで動画90分を送りつけます