宇野昌磨アイスショー『Ice Brave2』京都公演・現地レポート前編『Ice Brave2』京都公演で『Gravity』を演じる宇野昌磨Photo: Toru Yaguchi ©Ice Brave Executive Committee All rights reserved.【妥協なきプロ精神が心をつかむ】11月１日、京都。宇野昌磨がプロデュースするアイスショー『Ice Brave2』が華やかに幕を開けた。大盛況だった『Ice Brave』の続編で、フィギュアスケート界で最高の競技者だった宇野は、表現