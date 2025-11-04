プロボクシングのグリーンツダジム（大阪市）と真正ジム（神戸市）は４日、両ジムによる合同興行を１２月７日にエディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）第２競技場で行うと発表した。関西の大手ジムがタッグを組む同興行には７人の日本、アジアランカーが登場する。メインのライト級（６１・２キロ以下）８回戦は、日本ライト級４位の石脇麻生（真正）が、日本同級６位のアオキ・クリスチャーノ（角海老宝石）と対戦。セミ