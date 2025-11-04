ワールドシリーズを２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地のロサンゼルスで優勝パレードを行い、多くのファンが集結した。延長１８回にもつれた第３戦でブルペン最後の投手としてキャリア最長の４回７２球を投げたクラインは「まさか、（こうなる予想は）全くなかった。アリゾナでワイルドカードシリーズを見ながら『ああ、あのチャンピオンズリングをもらえたら最高だな』なんて、ただ画面越しに思って