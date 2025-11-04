ニッポンダイナミックシステムズは、自社が提供する勤怠管理システム「e-就業OasiS」のイメージキャラクター『オア吉』の公式WEBサイトを公開しました。『オア吉』は、勤怠管理が会社によって千差万別であることから、カメレオンをイメージして誕生したキャラクターです。公式サイトでは、『オア吉』の詳しいプロフィールなどが紹介されています。 ニッポンダイナミックシステムズ 勤怠管理システム「e-就業OasiS」