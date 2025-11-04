米国務省が国連安全保障理事会の北朝鮮制裁決議を違反しながら北朝鮮産石炭・鉄鉱石を中国に輸出するのに関与した船舶に対する国連制裁対象指定を推進すると3日（現地時間）、明らかにした。トランプ政権2期目に入って北朝鮮に関連する国連制裁を推進するのは今回が初めてだ。国務省の関係者はこの日の記者会見で「第3国の船舶が国連安保理の決議で輸出が禁止された北朝鮮産石炭・鉄鉱石を運搬し、中国に運送および荷役したことが