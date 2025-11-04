米連邦政府の「シャットダウン（閉鎖）」により低所得層への食料補助金支給が停止される直前、ドナルド・トランプ大統領が「グレート・ギャツビー」をテーマにしたハロウィンパーティーを開いて物議を醸している。2日（現地時間）、米ABC放送やUSAトゥデイによると、トランプ大統領はハロウィン当日の先月31日、自身のフロリダ州マールアラーゴ・リゾートでパーティーを開催した。この日のパーティーには、トランプ大統領の娘イバ