W大阪がホリデーシーズンに合せて「フェスティブダイニングプロモーション2025」を展開。イルミネーションとともに楽しむフレンチや旬の食材を使った鉄板料理、クリスマスがテーマのアフタヌーンティーで、フェスティブシーズンを華やかに過ごせます☆ W大阪「フェスティブダイニングプロモーション2025」  期間：2025年12月1日（月）より順次 ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」が、館内のバー＆