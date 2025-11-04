白鶴酒造は、東京・銀座の自社ビル屋上の田んぼ「天空農園」で10月23日に酒米「白鶴錦」の稲刈りを行った。今年で19回目。社員や関係者に加え、「2025 Miss SAKE」の山形・平野紗理さん＝写真右、福岡・松口理子さん＝同左＝ら総勢約30人が参加。晴天のもとで立派に実った稲穂を次々に刈り取った。収穫した酒米で日本酒を仕込み、来年に純米大吟醸酒として銀座で限定販売する予定。銀座から日本酒文化を情報発信したいとの想いで07