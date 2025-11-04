カールツァイスビジョンジャパンは、新しいプレミアムレンズコーティング「ZEISS DuraVision(R) Gold」を発売します。2025年11月4日(火)より全国のZEISS VISION CENTERおよびZEISS Vision Expert加盟店にて先行販売が開始されました。2025年11月25日(火)からは全国一般販売が開始されます。 カールツァイスビジョンジャパン プレミアムレンズコーティング「ZEISS DuraVision(R) Gold」  先行販売開始日：2025年11月