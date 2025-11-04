明星食品は、日本相撲協会とオフィシャルスポンサー契約を締結し、国技の大相撲を応援する。その第一弾として、相撲協会直伝の“秘伝のちゃんこ”を参考にしたカップ麺を商品化。「明星 日本相撲協会監修」シリーズとして「鶏塩ちゃんこ味うどん」「味噌ちゃんこ味ラーメン」を11月3日から全国発売する。同社が創立75周年、相撲協会が法人設立100周年を記念したコラボ。鶏は二本足で手をつかないため相撲界では縁起が良いとされ、