【ロサンゼルス＝後藤香代】１９７４年公開の「アリスの恋」などで名脇役として知られた米俳優ダイアン・ラッドさんが３日、米カリフォルニア州オーハイの自宅で死去した。８９歳だった。娘の俳優ローラ・ダーンさんが「母は私の傍らで息を引き取った」と発表した。ラッドさんはミシシッピ州生まれ。俳優ブルース・ダーンさんとの間にローラさんを授かった。米アカデミー賞助演女優賞にノミネートされた「アリスの恋」や、「