ドジャースの大谷翔平【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は3日、今季の各賞の最終候補3人を発表し、今季自己最多の55本塁打を放ち、投手復帰で「二刀流」として活躍したドジャースの大谷翔平がナショナル・リーグ最優秀選手（MVP）の候補に入った。3年連続4度目の選出が有力視されている。受賞者は13日（日本時間14日）に発表される。サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）はナ・リーグでドジャースの山本由伸が3人の最終候補入りし