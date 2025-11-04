2日、男鹿市の民家敷地内で、カキが食い荒らされているのが見つかりました。クマによる食害とみられ、警察が住民に注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと2日、男鹿市五里合箱井字町屋田の70代の女性がカキの木を確認したところ、カキ約10個が食い荒らされているのを見つけました。木にはクマのものとみられるつめあとが確認されていて、2日午前2時ごろから午前8時ごろまでの間に被害にあったとみられています。警