2日、鹿角市で住宅の風除室の窓ガラスがクマに割られる被害がありました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、2日午前10時ごろ、鹿角市八幡平字長坪の60代の男性が自宅にいたところ、玄関先からガラスが割れる音が聞こえました。男性が確認したところ、玄関先から南の方向へ立ち去るクマ1頭を目撃。その後、自宅の風除室の窓ガラス1枚が割られているのを見つけました。警察が注意を呼びかけています。