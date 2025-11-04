2日夕方、横手市の広域農道でクマと車が衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。横手警察署の調べによりますと、2日午後6時15分ごろ、横手市前郷字小横手沢の広域農道を横手市南町方向から横手市増田町方向に走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきた体長約50センチのクマ1頭と衝突しました。運転していた羽後町の30代の男性にけがはありませんでした。