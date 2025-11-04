2日夜、秋田市の市道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。秋田東警察署の調べによりますと、2日午後9時ごろ、秋田市山手台二丁目の市道を上北手荒巻方向から上北手百崎方向へ走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきた体長約50センチのクマ1頭と衝突しました。運転していた秋田市の30代の男性にけがはありませんでした。現場から近くの民家までは約20メートルで、警察が