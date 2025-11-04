LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「セレクションセール」を11月1日正午から19日正午まで開催している。人気宿泊施設が20％以上割引となる。年末年始や週末、連休は対象外となる。対象宿泊施設と料金の一例は、新宿プリンスホテル（2名素泊まり）が21,824円から、the b 三軒茶屋（同）が14,400円から、京王プレッソイン赤坂（同）が9,740円から、クインテッサホテル札幌すすきの（同）が6,570