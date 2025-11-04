充実した老後をすごすには何が重要か。ベストセラー『定年後』で知られる作家の楠木新さんは「60代はまだ現役時代の延長のような感覚で生きられるが、70代になると心身に大きな変化が起こってくる。後半生をより良く生きるための“そなえ”が必要だ」という――。（第1回／全5回）※本稿は、楠木新『定年後、その後』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■会社員としての生き方、働き方への不安私が『定年後』を上梓し