中学受験の合否を分けるのは算数だと言われる。中でも図形問題で点数が取れるかどうか。『小学算数の図形問題に1冊でしっかり強くなる本』などの著書を持ち、大手進学塾で長年、多くの児童を指導してきた森圭示さんは「図形問題はセンスがなくても解けるし空間認識力は鍛えることができる」という――。（前編／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部■算数が「差がつきやすい科目」である理由中学受験において、算数は他教科